Conférence de Guylène et Jean-Christophe Bertrand-Trajan rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Conférence de Guylène et Jean-Christophe Bertrand-Trajan

rue du Lay Salle du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

La Résistance en Vendée de 1940 à 1944

Conférence de Guylène et Jean-Christophe Bertrand-Trajan .

rue du Lay Salle du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 58 26 12 acpm85@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Resistance in Vendée from 1940 to 1944

L’événement Conférence de Guylène et Jean-Christophe Bertrand-Trajan Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud