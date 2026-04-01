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Conférence de Guylène et Jean-Christophe Bertrand-Trajan rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais

Conférence de Guylène et Jean-Christophe Bertrand-Trajan rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais vendredi 24 avril 2026.

Lieu : rue du Lay

Adresse : Salle du Lay

Ville : 85320 Mareuil-sur-Lay-Dissais

Département : Vendée

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Conférence de Guylène et Jean-Christophe Bertrand-Trajan

rue du Lay Salle du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

La Résistance en Vendée de 1940 à 1944
Conférence de Guylène et Jean-Christophe Bertrand-Trajan   .

rue du Lay Salle du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 58 26 12  acpm85@gmail.com

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English :

The Resistance in Vendée from 1940 to 1944

L’événement Conférence de Guylène et Jean-Christophe Bertrand-Trajan Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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