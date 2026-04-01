Conférence de Guylène et Jean-Christophe Bertrand-Trajan rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais
Conférence de Guylène et Jean-Christophe Bertrand-Trajan rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais vendredi 24 avril 2026.
Mareuil-sur-Lay-Dissais
Conférence de Guylène et Jean-Christophe Bertrand-Trajan
rue du Lay Salle du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
La Résistance en Vendée de 1940 à 1944
Conférence de Guylène et Jean-Christophe Bertrand-Trajan .
rue du Lay Salle du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 58 26 12 acpm85@gmail.com
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English :
The Resistance in Vendée from 1940 to 1944
L’événement Conférence de Guylène et Jean-Christophe Bertrand-Trajan Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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