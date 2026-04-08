Montaigu-le-Blin

Accords Nomades, Sapocaya & Jam Session Festival Une place à l’ombre

Place du village Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Festival de musique & vivre ensemble organisé par l’association l’Oreille est hardie !

Rendez-vous sur la scène principale avec

20h30 Accords Nomades (musique manouche)

22h Sapocaya (Jazz & influences brésiliennes )

23h30 Jam Session

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Place du village Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 21 71 91 loreilleesthardie03@gmail.com

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English :

Music & living together festival organized by the L’Oreille est boldie association!

Join us on the main stage with

8:30pm: Accords Nomades (gypsy music)

10pm: Sapocaya (jazz & Brazilian influences)

11:30pm: Jam Session

L’événement Accords Nomades, Sapocaya & Jam Session Festival Une place à l’ombre Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire