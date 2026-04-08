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Accords Nomades, Sapocaya & Jam Session Festival Une place à l’ombre Montaigu-le-Blin

Accords Nomades, Sapocaya & Jam Session Festival Une place à l’ombre Montaigu-le-Blin samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Place du village

Ville : 03150 Montaigu-le-Blin

Département : Allier

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Montaigu-le-Blin

Accords Nomades, Sapocaya & Jam Session Festival Une place à l’ombre

Place du village Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Festival de musique & vivre ensemble organisé par l’association l’Oreille est hardie !
Rendez-vous sur la scène principale avec
20h30 Accords Nomades (musique manouche)
22h Sapocaya (Jazz & influences brésiliennes )
23h30 Jam Session
  .

Place du village Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 21 71 91  loreilleesthardie03@gmail.com

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English :

Music & living together festival organized by the L’Oreille est boldie association!
Join us on the main stage with
8:30pm: Accords Nomades (gypsy music)
10pm: Sapocaya (jazz & Brazilian influences)
11:30pm: Jam Session

L’événement Accords Nomades, Sapocaya & Jam Session Festival Une place à l’ombre Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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