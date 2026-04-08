Table ronde le rôle de la culture en milieu rural Festival Une place à l’ombre Montaigu-le-Blin
Table ronde le rôle de la culture en milieu rural Festival Une place à l’ombre Montaigu-le-Blin samedi 18 juillet 2026.
Montaigu-le-Blin
Table ronde le rôle de la culture en milieu rural Festival Une place à l’ombre
Place du village Montaigu-le-Blin Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Organisée par l’association l’Oreille est hardie ! , participez à une table ronde avec des interventions d’acteurs du territoire, d’experts et d’invités venus de partout en France, sur le thème de la ruralité et le rôle de la culture en milieu rural.
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Place du village Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 21 71 91 loreilleesthardie03@gmail.com
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English :
Organized by the L’Oreille est boldie! association, take part in a round-table discussion featuring contributions from local players, experts and guests from all over France, on the theme of rurality and the role of culture in rural areas.
L’événement Table ronde le rôle de la culture en milieu rural Festival Une place à l’ombre Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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