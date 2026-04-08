Montaigu-le-Blin

Café chanson Festival Une place à l’ombre

Place du village Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Festival de musique & vivre ensemble organisé par l’association l’Oreille est hardie !

Des années 30 à aujourd’hui, voilà le répertoire de chansons maitrisé par Stéphane Dumont au piano.

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Place du village Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 21 71 91 loreilleesthardie03@gmail.com

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English :

Festival de musique & vivre ensemble organized by the association l’Oreille est boldie!

From the 1930s to the present day, Stéphane Dumont masters his repertoire of songs on the piano.

L’événement Café chanson Festival Une place à l’ombre Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire