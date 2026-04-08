Montaigu-le-Blin

Le patrimoine en musique Festival Une place à l’ombre

Place du village Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Festival de musique & vivre ensemble organisé par l’association l’Oreille est hardie !

17h Sentier du patrimoine. Marcher en musique et découvrir le patrimoine, voila le projet! Avec les Fleurs du bal.

17h30 Parvis de l’église

18h15 Musée rural

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Place du village Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 21 71 91 loreilleesthardie03@gmail.com

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English :

Festival de musique & vivre ensemble organized by l’Oreille est boldie!

5pm: Heritage trail. Walk to music and discover our heritage that’s the project! With Les Fleurs du bal.

5:30pm Church square

6:15pm Musée rural

L’événement Le patrimoine en musique Festival Une place à l’ombre Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire