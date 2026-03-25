Poussières de Piano & Gilda Solve Trio Festival Une place à l’ombre Ciernat Montaigu-le-Blin

Poussières de Piano & Gilda Solve Trio Festival Une place à l’ombre

Ciernat Chapelle de Ciernat Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Festival de musique & vivre ensemble organisé par l’association l’Oreille est hardie !

Rendez-vous à la Chapelle de Ciernat pour partager un moment musicale

18h30 Musique et Poésie par Szilvi.

19h30 Gilda Solve Trio (voix, piano, contrebasse)

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Ciernat Chapelle de Ciernat Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 21 71 91 loreilleesthardie03@gmail.com

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English :

Festival of music & living together organized by the association l’Oreille est boldie!

Rendezvous at the Chapelle de Ciernat to share a musical moment:

6:30pm Music and poetry by Szilvi.

7.30pm Gilda Solve Trio (voice, piano, double bass)

L’événement Poussières de Piano & Gilda Solve Trio Festival Une place à l’ombre Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire