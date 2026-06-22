Informations pratiques

Montaigu-le-Blin

Soirée Moules/frites

Salle des fêtes Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée Moules/Frites organisée par le comité des fêtes de Montaigu-le-Blin

.

Salle des fêtes Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 73 51 alain.colette.charbonnier@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mussels and Fries Night organized by the Montaigu-le-Blin Festival Committee

L’événement Soirée Moules/frites Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire