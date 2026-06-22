Soirée Moules/frites Montaigu-le-Blin
samedi 4 juillet 2026 · Montaigu-le-Blin
Informations pratiques
Montaigu-le-Blin
Soirée Moules/frites
Salle des fêtes Montaigu-le-Blin Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée Moules/Frites organisée par le comité des fêtes de Montaigu-le-Blin
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Salle des fêtes Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 73 51 alain.colette.charbonnier@orange.fr
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English :
Mussels and Fries Night organized by the Montaigu-le-Blin Festival Committee
L’événement Soirée Moules/frites Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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