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AGENDA · Montaigu-le-Blin

Soirée Moules/frites Montaigu-le-Blin

samedi 4 juillet 2026 · Montaigu-le-Blin

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
03150 Montaigu-le-Blin
Département
Allier
Tarif

Montaigu-le-Blin

Soirée Moules/frites

Salle des fêtes Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Soirée Moules/Frites organisée par le comité des fêtes de Montaigu-le-Blin
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Salle des fêtes Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 73 51  alain.colette.charbonnier@orange.fr

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English :

Mussels and Fries Night organized by the Montaigu-le-Blin Festival Committee

L’événement Soirée Moules/frites Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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