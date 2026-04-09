Dia Luna & Paul et Nathan Festival Une place à l’ombre Route de Cindré Montaigu-le-Blin

Montaigu-le-Blin

Dia Luna & Paul et Nathan Festival Une place à l’ombre

Route de Cindré Lavoir public Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 22:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Festival de musique & vivre ensemble organisé par l’association l’Oreille est hardie !

Rendez-vous au lavoir public pour partager un moment musical

22h Dia Luna (trio vocal féminin)

23h Paul & Nathan (pop, musique du monde)

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Route de Cindré Lavoir public Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 21 71 91 loreilleesthardie03@gmail.com

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English :

Festival de musique & vivre ensemble organized by the association l’Oreille est boldie!

Rendezvous at the public washhouse to share a musical moment:

10pm Dia Luna (female vocal trio)

11pm Paul & Nathan (pop, world music)

L’événement Dia Luna & Paul et Nathan Festival Une place à l’ombre Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire