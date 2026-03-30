Amis des Ecoles de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin
Amis des Ecoles de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin vendredi 19 juin 2026.
Amis des Ecoles de Montaigu le Blin
Place de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique par les Amis des Ecoles de Montaigu le Blin
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Place de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 14 13 beaurepaire.charbonnier@orange.fr
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Fête de la musique by Les Amis des Ecoles de Montaigu le Blin
L’événement Amis des Ecoles de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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