Amis des Ecoles de Montaigu le Blin

Place de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique par les Amis des Ecoles de Montaigu le Blin

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Place de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 14 13 beaurepaire.charbonnier@orange.fr

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English :

Fête de la musique by Les Amis des Ecoles de Montaigu le Blin

L’événement Amis des Ecoles de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire