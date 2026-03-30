Amis des Ecoles de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin

Amis des Ecoles de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin vendredi 19 juin 2026.

Amis des Ecoles de Montaigu le Blin

Place de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Fête de la musique par les Amis des Ecoles de Montaigu le Blin
  .

Place de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 14 13  beaurepaire.charbonnier@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la musique by Les Amis des Ecoles de Montaigu le Blin

L’événement Amis des Ecoles de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

À voir aussi à Montaigu-le-Blin (Allier)