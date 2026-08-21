Informations pratiques

Sète

ACCRO AUX ECRANS

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-26

Un spectacle à hauteur des enfants, à voir avec ses oreilles, à entendre avec son nez, à ressentir avec son cœur.

Un spectacle à hauteur des enfants, à voir avec ses oreilles, à entendre avec son nez, à ressentir avec son cœur.

A partir de 5 ans et sans limite d’âge

L’avis du Théâtre de Poche : Accro aux écrans LEVER LES YEUX, ENFIN !

Un spectacle qui séduit par son humour et sa création musicale, tendre et ludique.

L’incontournable Laurent Montagne choisit la voie de la douceur et de la musique pour inviter petits et grands à se regarder avec bienveillance.

Un moment lumineux qui rappelle l’essentiel : lever les yeux, rêver et se retrouver. Un immense BRAVO !

Radio Chaipas est une vielle radio à lampes. Une radio qui fait du son avec de la lumière. Pendant des années, elle a éclairé l’imaginaire des enfants à grands coups d’histoires. Seulement depuis quelques temps, Radio Chaipas a les fréquences qui s’embrouillent. Elle est devenue complètement Accro aux écrans, au point de ne plus savoir dire que Chaipas .

Alors pour lui permettre de retrouver son imagination, un chanteur un peu rêveur va tenter de lui réapprendre à voir dans l’ennui. Mais avec tous ces écrans autour d’eux, vont-ils y parvenir ?

Accro aux écrans est un voyage où s’inventent des histoires pour de vrai (celle du Dompteur de placard, de Gaspard Champignon…Une grande plongée au cœur de l’imaginaire des enfants où même les plus grands vont, pour quelques instants, devoir éteindre leurs écrans. .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : ACCRO AUX ECRANS

A show %E0 at children’s eye level, %E0 to see with your ears, %E0 to hear with your nose, %E0 to feel with your heart.

L’événement ACCRO AUX ECRANS Sète a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau