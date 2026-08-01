Informations pratiques

Sète

MARTA JAZZ-CLUB SYMBIOSIS 4TET

1 QUAI MAXIMIN LICCIARDI Sète Hérault

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Jeudi 27 août à 20h30, le Marta Jazz-Club vous propose de venir écouter le 4tet Symbiosis avec le jeune trompettiste virtuose Alexandra RIDOUT invitée par le pianiste et compositeur Fabrice TAREL.

À la contrebasse Léo MASSINA ; à la batterie Andy BARRON.

Alexandra RIDOUT (née en 1998) est une trompettiste de jazz anglaise. Elle est connue pour avoir remporté le BBC Young Musician Jazz Award 2016 et vit à présent à New-York.

Possibilité de dîner sur place avant le concert ; réservations au 06 82 25 51 96. .

1 QUAI MAXIMIN LICCIARDI Sète 34200 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement MARTA JAZZ-CLUB SYMBIOSIS 4TET Sète a été mis à jour le 2026-08-06 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau