MARTA JAZZ-CLUB SYMBIOSIS 4TET Sète
jeudi 27 août 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
MARTA JAZZ-CLUB SYMBIOSIS 4TET
1 QUAI MAXIMIN LICCIARDI Sète Hérault
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Jeudi 27 août à 20h30, le Marta Jazz-Club vous propose de venir écouter le 4tet Symbiosis avec le jeune trompettiste virtuose Alexandra RIDOUT invitée par le pianiste et compositeur Fabrice TAREL.
À la contrebasse Léo MASSINA ; à la batterie Andy BARRON.
Alexandra RIDOUT (née en 1998) est une trompettiste de jazz anglaise. Elle est connue pour avoir remporté le BBC Young Musician Jazz Award 2016 et vit à présent à New-York.
Possibilité de dîner sur place avant le concert ; réservations au 06 82 25 51 96. .
1 QUAI MAXIMIN LICCIARDI Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement MARTA JAZZ-CLUB SYMBIOSIS 4TET Sète a été mis à jour le 2026-08-06 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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