Informations pratiques

Sète

COSMIC BANANA PRÉSENTE DISCO TO TECHNO

201 Promenade du Lido Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le vaisseau Cosmic Banana fera escale à La Ola, vendredi 14 août à partir de 19h30 GMT+1 pour une nouvelle Disco To Techno les pieds dans le sable, la tête dans les étoiles

Faire chauffer le Dancefloor, c’est notre recette pour vous mettre en orbite

Alors enfilez vos combi(ki)naisons et laissez-vous guider

Disco / Electro / Indie Dance / House

Vendredi 14 Août 2026

Disco To Techno #19

Entrée gratuite (vengeance au bar)

Début de la mission 19h30 GMT+1

Bar & Restauration sur place

@laola347 Plage du Lido Sète .

201 Promenade du Lido Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 53 07 14

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English :

L’événement COSMIC BANANA PRÉSENTE DISCO TO TECHNO Sète a été mis à jour le 2026-07-28 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau