Accrochage Faiseurs de mode : Métamorphose, Cité de la dentelle et de la mode, Calais

Informations pratiques

Accrochage Faiseurs de mode : Métamorphose 19 et 20 septembre Cité de la dentelle et de la mode Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour la troisième édition du rendez-vous “Faiseurs de mode”, la Cité de la dentelle et de la mode invite les designers Claire Maiques et Vincent Richard de Latour à révéler leurs ennoblissements textiles.

À la rencontre de l’art, du design et des savoir-faire textiles, le studio de Vincent Richard de Latour et Claire Maïques cultive une approche créative de la matière. Chaque projet devient un véritable terrain d’exploration où l’innovation s’allie à l’exigence du luxe.

Les œuvres seront visibles du 19 septembre au 18 décembre 2026 au sein du parcours des collections permanentes.

•Présence des artistes de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 17h30 le dimanche 20 septembre en galerie mode pour un échange privilégié avec le public.

•Rencontre conférence le dimanche 20 septembre à 15h dans l’auditorium (réservation conseillée, mais non obligatoire, billet à retirer le jour même) – Durée : 1h

Cité de la dentelle et de la mode 135 Quai du Commerce, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321004230 https://www.cite-dentelle.fr La Cité de la dentelle et de la mode est un lieu de mode incontournable. Dans sa galerie des expositions, elle présente des couturiers qui ont marqué l’histoire ou des créateurs de grande importance pour les arts de la mode (Hubert de Givenchy, Cristóbal Balenciaga…). La Cité de la dentelle propose des activités culturelles variées à faire entre amis, en famille ou en groupe. Les professionnels du textile et de la mode peuvent bénéficier d’un accueil adapté. Installé en cœur de ville, le musée offre par ailleurs de multiples services : auditorium, restaurant et boutique, centre de documentation et d’archives. De façon exceptionnelle pour un musée, la Cité de la dentelle et de la mode héberge le Centre de formation des apprentis des métiers de la dentelle qui forme les futurs professionnels du secteur. Une partie de l’enseignement technique se déroule de façon très ponctuelle dans les galeries de visite du musée. Gare de Calais Ville ou Calais Frethun (puis navette jusque Calais Ville)

Pour la troisième édition du rendez-vous “Faiseurs de mode”, la Cité de la dentelle et de la mode invite les designers Claire Maiques et Vincent Richard de Latour à révéler leurs ennoblissements À …

©Claire_Maiques