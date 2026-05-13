Accrochage Paysages d’eau, Château-Musée de Nemours, Nemours

Accrochage Paysages d’eau Samedi 23 mai, 19h00 Château-Musée de Nemours Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

L’étage du Château-Musée est consacré à un accrochage temporaire intitulé : Paysages d’eau. Les bords de mer sont des endroits recherchés par les artistes pour étudier la lumière et l’animation maritime. De nombreux peintres essayent de rendre au mieux cette luminosité singulière, à la fois stable dans le ciel et agitée en pleine mer.

Venez découvrir librement les œuvres du Château-Musée et redécouvrir le parcours permanent du rez-de-chaussée.

Château-Musée de Nemours Rue Gautier 1er, 77140 Nemours, France Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 0164282742 https://www.nemours.fr/chateau-musee Parmi les pièces les plus marquantes, le musée compte des sculptures de Carrier Belleuse, Carpeaux, Barrias, des peintures de Boutet de Monvel, Henner, Leroy, etc. A noter également, un fonds remarquable d’arts graphiques, en particulier des estampes de Goya, Corot, Delacroix, Manet, Fantin-Latour et Daumier ainsi que des dessins (Doré, de Montholon, Nanteuil, Decamps, Saint Marcel, Robert-Fleury, Fromentin) mais aussi de photographies anciennes françaises, italiennes et espagnoles (Bayard, Baldus, Molins, de Bonis, Laurent, etc.). D’autres collections, grâce à de nombreux dons d’artistes et de particuliers, ont enrichi le musée en arts décoratifs, arts premiers, arts et traditions populaires, archéologie, histoire naturelle, militaria et numismatique. Par l’autoroute A6 : sortie n°16 Nemours. Par la route : N7 / D607 / D403. En train : gare SNCF de Nemours Saint-Pierre. En car : Ligne 34 du Seine et Marne Express, arrêt Quai Victor Hugo.

Visite libre de l’exposition « Paysages d’eau »

©Ville de Nemours, Château-Musée