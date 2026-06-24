Accueil aux marchés de Barbezieux Office de Tourisme du Sud Charente Place du Champ de Foire Barbezieux-Saint-Hilaire
Accueil aux marchés de Barbezieux Office de Tourisme du Sud Charente Place du Champ de Foire Barbezieux-Saint-Hilaire lundi 6 juillet 2026.
Barbezieux-Saint-Hilaire
Accueil aux marchés de Barbezieux Office de Tourisme du Sud Charente
Place du Champ de Foire Place de l’église Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-08-24 12:30:00
Date(s) :
2026-07-06
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Place du Champ de Foire Place de l’église Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 71 58 contact@sudcharentetourisme.fr
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English : Accueil aux marchés de Barbezieux Office de Tourisme du Sud Charente
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L’événement Accueil aux marchés de Barbezieux Office de Tourisme du Sud Charente Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Sud Charente
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