Accueil commenté du jardin par le jardinier: « l’histoire des roses depuis 30 ans à Valsaintes »., Jardin de l’abbaye de Valsaintes, Simiane-la-Rotonde

Accueil commenté du jardin par le jardinier: « l’histoire des roses depuis 30 ans à Valsaintes ». 5 – 7 juin Jardin de l’abbaye de Valsaintes Alpes-de-Haute-Provence

Entrée au jardin : 10 euros animations comprises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Accueil commenté du jardin par le jardinier. Présentation de l’histoire de la création du jardin de roses, des techniques d’entretien naturelles qui sont pratiquées dans notre jardin. Évolution du jardin au fil des années.

Jardin de l’abbaye de Valsaintes Chemin de Boulinette, 04150 Simiane-la-Rotonde, France Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492759419 http://www.valsaintes.org Ce promontoire rocheux à 600 m d’altitude, où fut installée l’ancienne abbaye de Valsaintes, est choisi en 1995 par le créateur du jardin pour s’y adonner à sa passion des roses. Au rythme des restanques toujours ouvertes sur le grand paysage, plus de 500 variétés exhalent leurs parfums dans une symphonie multicolore, parmi une riche flore spontanée ou introduite. Cette explosion végétale est accompagnée par la Voie des roses qui retrace leur évolution botanique dans un parcours chronologique, des roses botaniques anciennes (canina, rubigginosa, gallica…) aux roses contemporaines. En contraste, un jardin sec a été ménagé au pied du rocher de grès pour mettre en valeur 350 espèces et variétés de plantes adaptées à la sècheresse et au froid. Dans ce jardin singulier, un chêne, arbre labellisé remarquable, surgit des anfractuosités du rocher dans une belle entente végétal/minéral. Parking, y compris autocars, boutique, librairie, restaurant, aire de pique-nique aménagée, vente de plantes.

Accueil commenté du jardin par le jardinier. Présentation de l’histoire de la création du jardin de roses, des techniques d’entretien naturelles qui sont pratiquées dans notre jardin. Évolution du au…

©valsaintes