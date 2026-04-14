Visite libre du jardin, Jardin de l’abbaye de Valsaintes, Simiane-la-Rotonde

Visite libre du jardin 5 – 7 juin Jardin de l’abbaye de Valsaintes Alpes-de-Haute-Provence

Entrée au jardin : 10 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

La visite du jardin de l’abbaye de Valsaintes est une invitation à l’émerveillement, la flânerie, la détente et la sérénité alliée au plaisir de la découverte d’un espace naturel, historique et spirituel exceptionnel.

Pour comprendre ce lieu et s’imprégner de son ambiance paisible, il est conseillé d’y consacrer deux heures et même plus si vous êtes touchés par la qualité de vie qui s’en dégage !

Au rythme des restanques, vous pourrez déambuler parmi des espaces floraux riches d’un millier de bulbes de printemps, de 300 variétés de roses dont vous découvrirez l’histoire en vous promenant le long de « La Voie des Roses » associées à une flore spontanée ou introduite.

Vous irez à la rencontre d’un jardin sec avec ses 250 espèces et variétés de plantes de terrain aride mais aussi d’une petite oliveraie…

Le potager en permaculture s’inspire du mouvement agricole et philosophique de Pierre Rabhi avec une volonté d’initier les visiteurs du jardin à des modes de cultures potagères dans une démarche bionique Ainsi il a pour volonté d’initier les visiteurs à des modes de cultures potagères avec lesquels les cycles de la nature sont respectés. On doit y ajouter une dimension d’écologie humaine faite de partage, de sobriété, de non gaspillage, d’innocuité et toutes autres valeurs humanistes.

Jardin de l’abbaye de Valsaintes Chemin de Boulinette, 04150 Simiane-la-Rotonde, France Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492759419 http://www.valsaintes.org Ce promontoire rocheux à 600 m d’altitude, où fut installée l’ancienne abbaye de Valsaintes, est choisi en 1995 par le créateur du jardin pour s’y adonner à sa passion des roses. Au rythme des restanques toujours ouvertes sur le grand paysage, plus de 500 variétés exhalent leurs parfums dans une symphonie multicolore, parmi une riche flore spontanée ou introduite. Cette explosion végétale est accompagnée par la Voie des roses qui retrace leur évolution botanique dans un parcours chronologique, des roses botaniques anciennes (canina, rubigginosa, gallica…) aux roses contemporaines. En contraste, un jardin sec a été ménagé au pied du rocher de grès pour mettre en valeur 350 espèces et variétés de plantes adaptées à la sècheresse et au froid. Dans ce jardin singulier, un chêne, arbre labellisé remarquable, surgit des anfractuosités du rocher dans une belle entente végétal/minéral. Parking, y compris autocars, boutique, librairie, restaurant, aire de pique-nique aménagée, vente de plantes.

La visite du jardin de l’abbaye de Valsaintes est une invitation à l’émerveillement, la flânerie, la détente et la sérénité alliée au plaisir de la découverte d’un espace naturel, historique et ce !…

©valsaintes