Distillation de roses centifolia fraîches., Jardin de l’abbaye de Valsaintes, Simiane-la-Rotonde

Distillation de roses centifolia fraîches. 5 – 7 juin Jardin de l’abbaye de Valsaintes Alpes-de-Haute-Provence

Entrée au jardin : 10 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Letizia Amorosi et Gabrielle Alcazar aborderont la distillation avec des roses centifolia fraîches.

La distillation sera réalisée dans un alambic en cuivre, avec de l’eau de source. Elle sera assurée par Gabrielle Alcazar, directrice de l’association Centaurée à Forcalquier.

Les roses de mai proviendront des champs des Roses Amorosi, cultivés par Letizia Amorosi à Barjols, dans la Provence Verte du haut Var. Ces roses, cueillies le matin, seront distillées fraîches dans la journée pour obtenir une eau florale de qualité.

Cette eau de rose sera vendue sur place dans des flacons en verre bleu. Ainsi que d’autres produits (différents hydrolats, macérats huileux, sirops et gelées de roses).

Deux à trois distillations seront réalisées dans la journée, de 10h à 18h.

Le temps nécessaire pour une distillation est d’environ 2h.

Jardin de l’abbaye de Valsaintes Chemin de Boulinette, 04150 Simiane-la-Rotonde, France Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492759419 http://www.valsaintes.org Ce promontoire rocheux à 600 m d’altitude, où fut installée l’ancienne abbaye de Valsaintes, est choisi en 1995 par le créateur du jardin pour s’y adonner à sa passion des roses. Au rythme des restanques toujours ouvertes sur le grand paysage, plus de 500 variétés exhalent leurs parfums dans une symphonie multicolore, parmi une riche flore spontanée ou introduite. Cette explosion végétale est accompagnée par la Voie des roses qui retrace leur évolution botanique dans un parcours chronologique, des roses botaniques anciennes (canina, rubigginosa, gallica…) aux roses contemporaines. En contraste, un jardin sec a été ménagé au pied du rocher de grès pour mettre en valeur 350 espèces et variétés de plantes adaptées à la sècheresse et au froid. Dans ce jardin singulier, un chêne, arbre labellisé remarquable, surgit des anfractuosités du rocher dans une belle entente végétal/minéral. Parking, y compris autocars, boutique, librairie, restaurant, aire de pique-nique aménagée, vente de plantes.

Letizia Amorosi et Gabrielle Alcazar aborderont la distillation avec des roses centifolia fraîches.

©valsaintes