Les expérimentations de variétés de roses sans arrosage, ni taille par Matthias Meilland, Jardin de l’abbaye de Valsaintes, Simiane-la-Rotonde

Les expérimentations de variétés de roses sans arrosage, ni taille par Matthias Meilland Dimanche 7 juin, 14h30 Jardin de l’abbaye de Valsaintes Alpes-de-Haute-Provence

Entrée au jardin : 10 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Matthias Meilland est la sixième génération de Meilland à l’œuvre.

Il vous fera part de son expérience sur la création de variétés de roses sans arrosage, ni taille.

Matthias est le petit-fils de Francis Meilland et le fils d’Alain Meilland. Né en 1977, il a travaillé avec sa grand-mère Louisette Meilland dès l’âge de 4 ans et jusqu’en 1987, l’aidant, ainsi que son équipe, à récolter le pollen et à effectuer la pollinisation. En 1983, à l’âge de 6 ans, Matthias a sélectionné la rose qui porterait son nom : une floribunda simple, facile à cultiver et d’un rouge flamboyant. Dans les années 90, Matthias a suivi son père Alain en Amérique Centrale et en Amérique du Sud afin de se familiariser avec le secteur des fleurs coupées. De 1997 à 2000, il a étudié le cinéma et la photographie au Monterey Peninsula College, en Californie, où il a rencontré sa femme, Devi. Ils vivent à Antibes, dans le sud de la France. Depuis 2013, il est responsable des relations publiques de la Maison Meilland et du développement commercial en Asie et en Océanie. Matthias est également membre du conseil d’administration de la CIOPORA (Communauté internationale des obtenteurs de variétés végétales à reproduction asexuée), qui défend les droits des obtenteurs auprès de l’UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions végétales) et des autorités nationales de protection des obtentions végétales.

Jardin de l’abbaye de Valsaintes Chemin de Boulinette, 04150 Simiane-la-Rotonde, France Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492759419 http://www.valsaintes.org Ce promontoire rocheux à 600 m d’altitude, où fut installée l’ancienne abbaye de Valsaintes, est choisi en 1995 par le créateur du jardin pour s’y adonner à sa passion des roses. Au rythme des restanques toujours ouvertes sur le grand paysage, plus de 500 variétés exhalent leurs parfums dans une symphonie multicolore, parmi une riche flore spontanée ou introduite. Cette explosion végétale est accompagnée par la Voie des roses qui retrace leur évolution botanique dans un parcours chronologique, des roses botaniques anciennes (canina, rubigginosa, gallica…) aux roses contemporaines. En contraste, un jardin sec a été ménagé au pied du rocher de grès pour mettre en valeur 350 espèces et variétés de plantes adaptées à la sècheresse et au froid. Dans ce jardin singulier, un chêne, arbre labellisé remarquable, surgit des anfractuosités du rocher dans une belle entente végétal/minéral. Parking, y compris autocars, boutique, librairie, restaurant, aire de pique-nique aménagée, vente de plantes.

Matthias Meilland est la sixième génération de Meilland à l’œuvre.

©valsaintes