ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort jeudi 23 avril 2026.
Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU
Rue de Palheres Villefort Lozère
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Programme du jeudi 23 avril de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Matin création d’un mini court-métrage
Prévoir un pique-nique zéro déchet.
Après-midi Atelier parure en stéatite et fabrication de perles.
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com
Programme du jeudi 23 avril de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Matin création d’un mini court-métrage
Prévoir un pique-nique zéro déchet.
Après-midi Atelier parure en stéatite et fabrication de perles.
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .
Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com
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English :
Thursday April 23 program from the Zou leisure center team:
Morning: creation of a mini short film
Bring a zero-waste picnic.
Afternoon: Steatite adornment and bead-making workshop.
Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com
L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT Mont Lozere
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