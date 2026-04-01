Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Programme du jeudi 23 avril de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Matin création d’un mini court-métrage

Prévoir un pique-nique zéro déchet.

Après-midi Atelier parure en stéatite et fabrication de perles.

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com

Programme du jeudi 23 avril de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Matin création d’un mini court-métrage

Prévoir un pique-nique zéro déchet.

Après-midi Atelier parure en stéatite et fabrication de perles.

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com

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English :

Thursday April 23 program from the Zou leisure center team:

Morning: creation of a mini short film

Bring a zero-waste picnic.

Afternoon: Steatite adornment and bead-making workshop.

Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT Mont Lozere