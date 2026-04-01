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ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort jeudi 23 avril 2026.

Adresse : Rue de Palheres

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Tarif : 6 6 14 Journée

Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Programme du jeudi 23 avril de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Matin création d’un mini court-métrage
Prévoir un pique-nique zéro déchet.
Après-midi Atelier parure en stéatite et fabrication de perles.

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com
Programme du jeudi 23 avril de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Matin création d’un mini court-métrage
Prévoir un pique-nique zéro déchet.
Après-midi Atelier parure en stéatite et fabrication de perles.

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com   .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69  alsh@grandeurnature48.com

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English :

Thursday April 23 program from the Zou leisure center team:
Morning: creation of a mini short film
Bring a zero-waste picnic.
Afternoon: Steatite adornment and bead-making workshop.

Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT Mont Lozere

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