ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort vendredi 24 avril 2026.
Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU
Rue de Palheres Villefort Lozère
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Programme du vendredi 24 avril de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
À la journée Cuisson des objets dans le four.
Animations en partenariat avec le BAFA 48.
Goûter partagé avec les familles.
Prévoir son pique nique zéro déchet
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com
Programme du vendredi 24 avril de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
À la journée Cuisson des objets dans le four.
Animations en partenariat avec le BAFA 48.
Goûter partagé avec les familles.
Prévoir son pique nique zéro déchet
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .
Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com
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English :
Friday April 24 program from the Zou leisure center team:
All day: Baking objects in the oven.
Activities in partnership with BAFA 48.
Snack shared with families.
Bring your own zero-waste picnic
Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com
L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT Mont Lozere
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