ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort mercredi 24 juin 2026.
Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU
Rue de Palheres Villefort Lozère
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Programme du mercredi 24 juin de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Matin fabriquation de la Zou cabane en palettes
Déjeuner au Zou
Après-midi atelier cuisine pour le Zoûter (crêpes et salade de fruits)
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com
Programme du mercredi 24 juin de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Matin fabriquation de la Zou cabane en palettes
Déjeuner au Zou
Après-midi atelier cuisine pour le Zoûter (crêpes et salade de fruits)
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .
Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com
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English :
Wednesday June 24 program from the Zou leisure center team:
Morning: building the Zou pallet hut
Lunch at Le Zou
Afternoon: cooking workshop for the Zoûter (pancakes and fruit salad)
Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com
L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT Mont Lozere
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