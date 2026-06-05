Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Programme du mercredi 24 juin de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Matin fabriquation de la Zou cabane en palettes

Déjeuner au Zou

Après-midi atelier cuisine pour le Zoûter (crêpes et salade de fruits)

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com

Programme du mercredi 24 juin de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Matin fabriquation de la Zou cabane en palettes

Déjeuner au Zou

Après-midi atelier cuisine pour le Zoûter (crêpes et salade de fruits)

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com

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English :

Wednesday June 24 program from the Zou leisure center team:

Morning: building the Zou pallet hut

Lunch at Le Zou

Afternoon: cooking workshop for the Zoûter (pancakes and fruit salad)

Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT Mont Lozere