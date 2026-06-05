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ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : Rue de Palheres

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 6 6 14 Journée

Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Programme du mercredi 31 juin de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Journée roues libres au Collet-de-Dèze, découverte de nouvelles pistes vélo & pumptrack
Prévoir un pique-nique zéro déchet
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com
Programme du mercredi 31 juin de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Journée roues libres au Collet-de-Dèze, découverte de nouvelles pistes vélo & pumptrack
Prévoir un pique-nique zéro déchet
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com   .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69  alsh@grandeurnature48.com

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English :

Wednesday June 31 program from the Zou leisure center team:
Free-wheeling day at Collet-de-Dèze, discovery of new bike & pumptrack trails
Bring a zero-waste picnic
Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT Mont Lozere

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