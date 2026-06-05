Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 09:00:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Programme du mercredi 31 juin de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Journée roues libres au Collet-de-Dèze, découverte de nouvelles pistes vélo & pumptrack

Prévoir un pique-nique zéro déchet

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com

Programme du mercredi 31 juin de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Journée roues libres au Collet-de-Dèze, découverte de nouvelles pistes vélo & pumptrack

Prévoir un pique-nique zéro déchet

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com

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English :

Wednesday June 31 program from the Zou leisure center team:

Free-wheeling day at Collet-de-Dèze, discovery of new bike & pumptrack trails

Bring a zero-waste picnic

Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT Mont Lozere