Accueil des nouveaux arrivants Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire
Accueil des nouveaux arrivants Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire samedi 25 avril 2026.
Accueil des nouveaux arrivants
Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
La mairie d’Aurec-sur-Loire organise l’accueil des nouveaux aurécois, la présentation des naissances et des anniversaires de mariage (50-60 ans).
.
Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Aurec-sur-Loire town hall organizes events to welcome new Aurec residents, and to present birthdays and wedding anniversaries (50-60 years old).
L’événement Accueil des nouveaux arrivants Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Loire Semène