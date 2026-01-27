Accueil des nouveaux arrivants Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire

Accueil des nouveaux arrivants

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

La mairie d’Aurec-sur-Loire organise l’accueil des nouveaux aurécois, la présentation des naissances et des anniversaires de mariage (50-60 ans).

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr

The Aurec-sur-Loire town hall organizes events to welcome new Aurec residents, and to present birthdays and wedding anniversaries (50-60 years old).

L’événement Accueil des nouveaux arrivants Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Loire Semène