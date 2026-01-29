Théâtre Le Petit Moussaillon Aurec-sur-Loire
Théâtre Le Petit Moussaillon Aurec-sur-Loire jeudi 23 avril 2026.
Théâtre Le Petit Moussaillon
Maison des Associations Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-23
Week-end théâtral de la compagne Le Petit Mousaillon.
Plus d’informations à venir.
Maison des Associations Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 58 70 39
English :
Theatrical weekend with Le Petit Mousaillon.
More information to come.
L’événement Théâtre Le Petit Moussaillon Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Loire Semène