Atelier Créer un jeu de carte Médiathèque Les Mots Passants Aurec-sur-Loire

Atelier Créer un jeu de carte

Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Accompagnés par Nicolas Leproust, créateur de jeux en résidence de médiation dans le réseau, les enfants découvriront les étapes de la conception d’un jeu de cartes, ses codes et ses contraintes.

English :

Accompanied by Nicolas Leproust, game designer in residence in the network, children will discover the steps involved in designing a card game, its codes and constraints.

