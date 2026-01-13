Slam théâtre le jeu de l’ouïe Médiathèque Les Mots Passants Aurec-sur-Loire
Slam théâtre le jeu de l’ouïe Médiathèque Les Mots Passants Aurec-sur-Loire jeudi 16 avril 2026.
Slam théâtre le jeu de l’ouïe
Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16
2026-04-16
Venez découvrir le jeu de l’Ouïe, jeu d’écoute et de partage avec Fifamé.
C’est l’envie de célébrer ce qu’il y a de beau dans la vie et d’enjoliver ce qui ne l’est pas encore.
Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41 mediathequeaurec@loire-semene.fr
English :
Come and discover the game of hearing, a game of listening and sharing with Fifamé.
It’s about celebrating what’s beautiful in life and embellishing what’s not yet beautiful.
