Slam théâtre le jeu de l’ouïe Médiathèque Les Mots Passants Aurec-sur-Loire

Slam théâtre le jeu de l’ouïe

Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Venez découvrir le jeu de l’Ouïe, jeu d’écoute et de partage avec Fifamé.



C’est l’envie de célébrer ce qu’il y a de beau dans la vie et d’enjoliver ce qui ne l’est pas encore.

Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41 mediathequeaurec@loire-semene.fr

English :

Come and discover the game of hearing, a game of listening and sharing with Fifamé.



It’s about celebrating what’s beautiful in life and embellishing what’s not yet beautiful.

