Exposition Les Artistes Aurécois Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire

Exposition Les Artistes Aurécois

Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-25

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-04-25

Les artistes aurécois s’exposent au château du Moine-Sacristain !

.

Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aurécois artists exhibit at the Château du Moine-Sacristain!

L’événement Exposition Les Artistes Aurécois Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Loire Semène