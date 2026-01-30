Exposition Les Artistes Aurécois Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire
Exposition Les Artistes Aurécois Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire samedi 25 avril 2026.
Exposition Les Artistes Aurécois
Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : Lundi 2026-04-25
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-04-25
Les artistes aurécois s’exposent au château du Moine-Sacristain !
Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com
English :
Aurécois artists exhibit at the Château du Moine-Sacristain!
