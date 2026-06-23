Accueil des vacanciers HALLE DES CONGRES La Bresse

Informations pratiques

La Bresse

Accueil des vacanciers

HALLE DES CONGRES 2A rue des Proyes La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Un rendez-vous à ne pas manquer pour réussir ses vacances. Rendez-vous pour un pot de bienvenue* avec la présence des professionnels du tourisme qui vous proposeront des activités et des visites à faire pendant les vacances. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.Tout public

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HALLE DES CONGRES 2A rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 41 29 tourisme@labresse.net

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English :

An appointment not to be missed for a successful vacation. Meet for a welcome drink* with the presence of tourism professionals who will suggest activities and visits to do during the vacations. *Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.

L’événement Accueil des vacanciers La Bresse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES