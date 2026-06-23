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Accueil des vacanciers HALLE DES CONGRES La Bresse

lundi 6 juillet 2026 · HALLE DES CONGRES · La Bresse

Accueil des vacanciers HALLE DES CONGRES La Bresse

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
HALLE DES CONGRES
Adresse
2A rue des Proyes
Ville
88250 La Bresse
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

La Bresse

Accueil des vacanciers

HALLE DES CONGRES 2A rue des Proyes La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Un rendez-vous à ne pas manquer pour réussir ses vacances. Rendez-vous pour un pot de bienvenue* avec la présence des professionnels du tourisme qui vous proposeront des activités et des visites à faire pendant les vacances. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.Tout public
0  .

HALLE DES CONGRES 2A rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 41 29  tourisme@labresse.net

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English :

An appointment not to be missed for a successful vacation. Meet for a welcome drink* with the presence of tourism professionals who will suggest activities and visits to do during the vacations. *Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.

L’événement Accueil des vacanciers La Bresse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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