Accueil des vacanciers HALLE DES CONGRES La Bresse
lundi 6 juillet 2026 · HALLE DES CONGRES · La Bresse
Informations pratiques
La Bresse
Accueil des vacanciers
HALLE DES CONGRES 2A rue des Proyes La Bresse Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Un rendez-vous à ne pas manquer pour réussir ses vacances. Rendez-vous pour un pot de bienvenue* avec la présence des professionnels du tourisme qui vous proposeront des activités et des visites à faire pendant les vacances. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.Tout public
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HALLE DES CONGRES 2A rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 41 29 tourisme@labresse.net
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English :
An appointment not to be missed for a successful vacation. Meet for a welcome drink* with the presence of tourism professionals who will suggest activities and visits to do during the vacations. *Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.
L’événement Accueil des vacanciers La Bresse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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