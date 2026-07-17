Accueil et échanges avec des sœurs carmélites, Carmel Saint-Joseph, Pontoise

Informations pratiques

Accueil et échanges avec des sœurs carmélites 19 et 20 septembre Carmel Saint-Joseph Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Fondé en 1605 par Madame Acarie, il est le plus ancien Carmel encore en activité.

Rencontrez et échangez avec des soeurs carmélites, qui vous accueilleront dans le Grand parloir du haut et vous présenteront la vie quotidienne au Carmel.

Samedi – 15h30 à 16h

Dimanche – 15h à 15h30 et 15h45 à 16h15

Carmel Saint-Joseph 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130323521 https://carmelpontoise.org Dans l’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L’ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.

Visite commentée par des soeurs carmélites

Lhomel