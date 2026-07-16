Informations pratiques

Exposition BD « Bulles de mémoire » à la médiathèque Guillaume Apollinaire Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque Guillaume Apollinaire Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition des travaux réalisés par la classe de défense du collège Chabanne, parrainée par la Marine nationale. Dans le cadre du concours « Bulles de Mémoire », les élèves ont conçu une bande dessinée dédiée à Jean Gabin, artiste ayant vécu à Mériel et engagé dans la Marine nationale dès 1940.

Exception d’horaires : samedi uniquement, de 10h à 13h puis de 14h à 18h.

Accès : 14 Rue Alexandre Prachay, 95300 Pontoise

Bibliothèque Guillaume Apollinaire 14 Rue Alexandre Prachay, 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 01 34 25 04 25 https://ville-pontoise.fr/la-mediatheque-guillaume-apollinaire La médiathèque Guillaume-Apollinaire est située dans un ancien hôtel particulier, en plein centre ville de Pontoise. La médiathèque accueille diverses animations (contes, concerts, expositions…).

Exposition de la BD réalisée par la classe de défense du collège Chabanne, parrainée par la Marine nationale, dans le cadre du concours « Bulles de Mémoire »

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