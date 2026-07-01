Visite des coulisses, Archives départementales Du Val-D’oise, Pontoise

Informations pratiques

Visite des coulisses 19 et 20 septembre Archives départementales Du Val-D’oise Val-D’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée des coulisses des archives

Accompagnés d’un archiviste, vous êtes exceptionnellement autorisés à quitter les espaces réservés au public pour découvrir l’envers du décor. Au gré des explications et de la découverte du bâtiment, vous en apprendrez plus sur les missions des services d’archives et sur les documents qui y sont conservés !

Archives départementales Du Val-D’oise 3 Av. de la Palette, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Larris / Maradas / Palette / Bocage Val-D’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://archives.valdoise.fr/n/septembre-journees-europeennes-du-patrimoine/n:708 »}]

Visite commentée des coulisses des archives

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