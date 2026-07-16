Visites libres au Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP), Musée Camille-Pissarro, Pontoise

Informations pratiques

Visites libres au Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP) 19 et 20 septembre Musée Camille-Pissarro Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous séduire par une immersion d’une heure dans l’œuvre de Camille Pissarro, pilier incontournable de l’impressionnisme. Ce parcours vous ouvre également les portes d’un dialogue artistique avec des figures majeures telles qu’Edgar Degas et Gustave Caillebotte, pour une découverte raffinée et passionnée des grands maîtres de cette époque.

Gratuit dès 8 ans.

Musée Camille-Pissarro 17 Rue du Château, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130380240 https://www.ville-pontoise.fr/equipement/musee-camille-pissarro Collection d’estampes et de dessins de Camille Pissarro (1830 – 1903) et de ses fils. Deux toiles de Camille Pissarro sont exposées : « Péniche sur la Seine » (huile sur toile, vers 1864) et « La Brouette » (dépôt du musée d’Orsay, huile sur toile, vers 1881). Politique d’expositions temporaires consacrées aux nombreux artistes impressionnistes ayant travaillé sur les bords de l’Oise sur la peinture du paysage du XIXe siècle ou ayant été liés à Camille Pissarro. SNCF gare de Pontoise / RER C / A15

Visite libre

©Ville de Pontoise