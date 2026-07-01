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Exposition « L’art prend de la profondeur : la Team Photo s’invite dans une cave médiévale », Cave de la Bretonnerie, Pontoise

samedi 19 septembre 2026 · Cave de la Bretonnerie · Pontoise

Exposition « L’art prend de la profondeur : la Team Photo s’invite dans une cave médiévale », Cave de la Bretonnerie, Pontoise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cave de la Bretonnerie
Adresse
16 rue de la Bretonnerie 95300 Pontoise
Ville
95300 Pontoise
Département
Val-d'Oise

Exposition « L’art prend de la profondeur : la Team Photo s’invite dans une cave médiévale » 19 et 20 septembre Cave de la Bretonnerie Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dans une belle cave voûtée, dix photographes de l’association « La Team Photo de Pontoise » ont choisi de vous dévoiler leurs œuvres.
Les artistes : Fabien Campanatto, William Guelle, Felix Huerta, Jean-Paul Aramis, Loic Dubuche, Lucia Lops, Pascal Goussu, Patrice Heraud, Didier Loisel et Franck Dejardin

Cave de la Bretonnerie 16 rue de la Bretonnerie 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France
Exposition « L’art prend de la profondeur : la Team Photo s’invite dans une cave médiévale »

©Team Photo

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