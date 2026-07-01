Exposition « L’art prend de la profondeur : la Team Photo s’invite dans une cave médiévale », Cave de la Bretonnerie, Pontoise

Informations pratiques

Exposition « L’art prend de la profondeur : la Team Photo s’invite dans une cave médiévale » 19 et 20 septembre Cave de la Bretonnerie Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dans une belle cave voûtée, dix photographes de l’association « La Team Photo de Pontoise » ont choisi de vous dévoiler leurs œuvres.

Les artistes : Fabien Campanatto, William Guelle, Felix Huerta, Jean-Paul Aramis, Loic Dubuche, Lucia Lops, Pascal Goussu, Patrice Heraud, Didier Loisel et Franck Dejardin

Cave de la Bretonnerie 16 rue de la Bretonnerie 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France

Exposition « L’art prend de la profondeur : la Team Photo s’invite dans une cave médiévale »

©Team Photo