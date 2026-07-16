Spectacle Théâtre de Rue « La Cuisinière », Le Terrain Larue, Pontoise
vendredi 14 août 2026 · Le Terrain Larue · Pontoise
Informations pratiques
Spectacle Théâtre de Rue « La Cuisinière » Vendredi 14 août, 19h30 Le Terrain Larue Val-d’Oise
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T19:30:00+02:00 – 2026-08-14T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T19:30:00+02:00 – 2026-08-14T20:00:00+02:00
De la compagnie TOUT EN VRAC le spectacle « La Cuisinière »
Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up des années 50, s’affaire autour des fourneaux. La jeune femme n’est pas seule, elle doit croiser le fer avec une batterie de cuisine démoniaque. Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique, d’un robot ménager et d’un four à chaleur tournante, elle devra se battre férocement pour ne pas finir en rôti.
Une recette de 35 minutes a apprendre en famille ou entre amis.
Le Terrain Larue Pontoise Pontoise Val-d’Oise Île-de-France
Programmation estival gratuites « ARTÈRE PUBLIQUE » de spectacle d’Art du Cirque et Art de la Rue, du 03 juillet au 14 août à Pontoise. Par l’association NIL ADMIRARI Suivre le fléchage le jour J
TOUT EN VRAC
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