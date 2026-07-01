Visite d’exposition, Archives départementales Du Val-D’oise, Pontoise

Informations pratiques

Visite d’exposition 19 et 20 septembre Archives départementales Du Val-D’oise Val-D’Oise

Visite libre. Pour les enfants de 6 à 11 ans, un livret-jeu est également disponible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Face à l’objectif. Une histoire du portrait en photographie »

Exposition, livrets jeux et studio photo

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir une exposition labellisée Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture.

Conçue par les Archives départementales du Val d’Oise, l’exposition « Face à l’objectif… » propose un corpus inédit de clichés, d’objets et de documents écrits, enrichi d’oeuvres de l’artiste Ada Soczewinska, spécialisée dans les techniques anciennes de photographie. De la première photo connue de Nicéphore Niépce au smartphone, revivez l’extraordinaire aventure de l’invention d’une technique qui a su trouver sa place dans notre quotidien au gré de 200 ans d’évolutions.

Profitez-en pour vous photographier dans notre décor de studio photo du XIXe siècle, en costume d’époque si vous le souhaitez !

Et résolvez avec vos enfants les énigmes de nos livrets-jeux (à partir de 6 ans et à partir de 11 ans).

Archives départementales Du Val-D’oise 3 Av. de la Palette, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Larris / Maradas / Palette / Bocage Val-D’Oise Île-de-France

Exposition « Face à l’objectif. Une histoire du portrait en photographie »

© Nous travaillons ensemble / Valérie Debure