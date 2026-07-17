Jeu de piste au Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP), Musée Camille-Pissarro, Pontoise

Informations pratiques

Jeu de piste au Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP) 19 et 20 septembre Musée Camille-Pissarro Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Envie de réveiller l’âme d’aventurier qui sommeille dans votre enfant ? Pour le week-end des Journées européennes du patrimoine, le musée vous a concocté un parcours ludique et atypique pour voyager à travers le style de deux artistes peu connus qui ont marqué l’histoire du mouvement impressionniste : Antonin Personnaz et Emilio Boggio. Le premier est un collectionneur d’art et un photographe spécialisé dans l’autochrome, la première technique industrielle de la photographie en couleur. Quant au second, il est à la fois photographe et peintre. Tous deux ont fréquenté Camille Pissarro de son vivant et en étaient très proches.

Informations : musee@ville-pontoise.fr ou 01 30 73 90 77

Musée Camille-Pissarro 17 Rue du Château, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130380240 https://www.ville-pontoise.fr/equipement/musee-camille-pissarro [{« link »: « mailto:musee@ville-pontoise.fr »}] Collection d’estampes et de dessins de Camille Pissarro (1830 – 1903) et de ses fils. Deux toiles de Camille Pissarro sont exposées : « Péniche sur la Seine » (huile sur toile, vers 1864) et « La Brouette » (dépôt du musée d’Orsay, huile sur toile, vers 1881). Politique d’expositions temporaires consacrées aux nombreux artistes impressionnistes ayant travaillé sur les bords de l’Oise sur la peinture du paysage du XIXe siècle ou ayant été liés à Camille Pissarro. SNCF gare de Pontoise / RER C / A15

Jeu de piste

©Ville de Pontoise