Spectacle de Cirque « Timbrement Vôtre », Maison de Quartier Marcouville, Pontoise
vendredi 31 juillet 2026 · Maison de Quartier Marcouville · Pontoise
Informations pratiques
Spectacle de Cirque « Timbrement Vôtre » Vendredi 31 juillet, 19h30 Maison de Quartier Marcouville Val-d’Oise
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T19:30:00+02:00 – 2026-07-31T20:15:00+02:00
Fin : 2026-07-31T19:30:00+02:00 – 2026-07-31T20:15:00+02:00
De la compagnie EASY TO DIGEST le spectacle « Timbrement Vôtre »
Un bureau de poste qui prend la poussière, deux employés qui se démènent pour redonner le goût d’écrire, des colis à n’en plus finir, une relève de courrier assez sportive, des mots lâchés, mâchés, rabâchés, qui parlent de soi, de nous.
Un spectacle familial burlesque et poétique de 45 minutes.
Maison de Quartier Marcouville 30 les Hauts de Marcouville pontoise Pontoise 95300 Marcouville Val-d’Oise Île-de-France
Programmation estival gratuites « ARTÈRE PUBLIQUE » de spectacle d’Art du Cirque et Art de la Rue, du 03 juillet au 14 août à Pontoise. Par l’association NIL ADMIRARI. Suivre le fléchage le jour J
meletopoulos
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