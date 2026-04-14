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Accueil et exposition photographique dans l’église, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq

Accueil et exposition photographique dans l’église, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq

Accueil et exposition photographique dans l’église, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parc et jardins du château du Troncq

Adresse : 476 Rue Nicolas le Cordier, 27110 Le Troncq, France

Ville : 27110 Le Troncq

Département : Eure

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Accueil et exposition photographique dans l’église 6 et 7 juin Parc et jardins du château du Troncq Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

A deux pas du château, ne manquez pas de découvrir l’église et l’if séculaire à la Vierge (label arbre remarquable).

– Exposition photographique « 41 photos du pays du Neubourg » par le club Objectif photo 27.

– Les visiteurs seront accueillis. Explications à la demande sur l’église et les travaux à réaliser.

Parc et jardins du château du Troncq 476 Rue Nicolas le Cordier, 27110 Le Troncq, France Le Troncq 27110 Eure Normandie http://www.chateaudutroncq.com
Ouverture exceptionnelle de l’église.

© Yves Leroy

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