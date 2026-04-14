Accueil et exposition photographique dans l’église, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq

Accueil et exposition photographique dans l’église 6 et 7 juin Parc et jardins du château du Troncq Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

A deux pas du château, ne manquez pas de découvrir l’église et l’if séculaire à la Vierge (label arbre remarquable).

– Exposition photographique « 41 photos du pays du Neubourg » par le club Objectif photo 27.

– Les visiteurs seront accueillis. Explications à la demande sur l’église et les travaux à réaliser.

Parc et jardins du château du Troncq 476 Rue Nicolas le Cordier, 27110 Le Troncq, France Le Troncq 27110 Eure Normandie http://www.chateaudutroncq.com

Ouverture exceptionnelle de l’église.

© Yves Leroy