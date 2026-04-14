Animation jeune public : atelier de dessin, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq

Animation jeune public : atelier de dessin 6 et 7 juin Parc et jardins du château du Troncq Eure

Durée 1h, 15 pers. max, de 7 à 21 ans, animaux non admis, les parents peuvent assister à l’atelier avec leurs enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Atelier dessin – découverte

Selon la météo, il sera proposé un atelier dessin dans le jardin ou une promenade pédagogique privilégiant un regard artistique sur le parc et sur la beauté des lieux en relation avec le thème de la vue.

Parc et jardins du château du Troncq 476 Rue Nicolas le Cordier, 27110 Le Troncq, France Le Troncq 27110 Eure Normandie http://www.chateaudutroncq.com

Atelier dessin – découverte

© Clotilde Duvoux