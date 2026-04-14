Visite libre : découverte printanière des jardins du parc du château, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq

Visite libre : découverte printanière des jardins du parc du château 6 et 7 juin Parc et jardins du château du Troncq Eure

Accès par le portail des communs près de l’église, chiens tenus en laisse admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez DÉCOUVRIR et vous RESSOURCER dans le parc classique du château.

Les jardins restaurés s’inscrivent dans la modernité et conjuguent la vie actuelle à l’héritage du passé. Potager fleuri, vergers, colombier octogonal, chambres de verdure dans les bosquets d’agrément en sous-bois, avenue de tilleuls, cour d’honneur sont autant de lieux qui agrémenteront votre promenade.

Les enclos des vergers et de l’ancien potager accueillent les animaux du parc.

Découvrez le parc sur notre site www.chateaudutroncq.com.

Parc et jardins du château du Troncq 476 Rue Nicolas le Cordier, 27110 Le Troncq, France Le Troncq 27110 Eure Normandie http://www.chateaudutroncq.com [{« link »: « http://www.chateaudutroncq.com »}]

Venez DÉCOUVRIR et vous RESSOURCER dans le parc classique du château.

© Clotilde Duvoux