Visite guidée printanière guidée du parc, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq

Visite guidée printanière guidée du parc 6 et 7 juin Parc et jardins du château du Troncq Eure

Accès par le portail des communs près de l’église, durée 1h, départs des visites à 14h, 15h et 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Trois visites guidées sont proposées dans l’après-midi, incluant le colombier, le potager fleuri, le verger, les bosquets d’agrément. Le château ne se visite pas.

Venez découvrir et vous ressourcer dans le parc classique du château.

Les jardins restaurés s’inscrivent dans la modernité et conjuguent la vie actuelle à l’héritage du passé. Potager fleuri, vergers, colombier octogonal, chambres de verdure dans les bosquets d’agrément en sous-bois, avenue de tilleuls, cour d’honneur sont autant de lieux qui agrémenteront votre promenade.

Les enclos des vergers et de l’ancien potager accueillent les animaux du parc.

Découvrez le parc sur notre site www.chateaudutroncq.com

Parc et jardins du château du Troncq 476 Rue Nicolas le Cordier, 27110 Le Troncq, France Le Troncq 27110 Eure Normandie http://www.chateaudutroncq.com [{« link »: « http://www.chateaudutroncq.com »}]

Trois visites guidées sont proposées dans l’après-midi, incluant le colombier, le potager fleuri, le verger, les bosquets d’agrément. Le château ne se visite pas.

© Clotilde Duvoux