Atelier : yoga au jardin, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq
Atelier : yoga au jardin, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq samedi 6 juin 2026.
Atelier : yoga au jardin 6 et 7 juin Parc et jardins du château du Troncq Eure
Durée 1h30, 15€, 10 pers. max, prévoir tapis, bouteille d’eau, plaid ou vêtement chaud.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Yoga doux vinyasa.
Profitez du cadre exceptionnel du parc du château pour vous ressourcer en profondeur.
Séance immersive au rythme du vent et des chants d’oiseaux : durée 1h30
Sous réserve de bonnes conditions météo. Si mauvais temps, l’évènement sera annulé.
Parc et jardins du château du Troncq 476 Rue Nicolas le Cordier, 27110 Le Troncq, France Le Troncq 27110 Eure Normandie http://www.chateaudutroncq.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 46 85 51 29 »}, {« type »: « email », « value »: « s.guittonneau@hotmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://calendly.com/s-guittonneau-naturo/yoga-au-chateau »}]
Yoga doux vinyasa.
© Sabrina Guittonneau
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