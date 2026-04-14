Atelier dessin botanique dans les jardins, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq

Atelier dessin botanique dans les jardins 6 et 7 juin Parc et jardins du château du Troncq Eure

8 pers. max, 40€, prévoir de quoi s’asseoir et matériel de dessin (carnet ou feuilles avec support, crayons, feutres, aquarelle, etc.)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Si la météo le permet, Amélie Ledoux, artiste graphiste au Troncq, animera un atelier de dessin botanique.

Voir détails sur l’affiche de l’artiste.

Réservation obligatoire : jardin@abyweb.com ou 06 20 34 94 80

Parc et jardins du château du Troncq 476 Rue Nicolas le Cordier, 27110 Le Troncq, France Le Troncq 27110 Eure Normandie http://www.chateaudutroncq.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 34 94 80 »}, {« type »: « email », « value »: « jardin@abyweb.com »}] [{« link »: « mailto:jardin@abyweb.com »}]

Si la météo le permet, Amélie Ledoux, artiste graphiste au Troncq, animera un atelier de dessin botanique.

© Amélie Ledoux