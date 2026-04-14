Atelier dessin botanique dans les jardins, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq
Atelier dessin botanique dans les jardins, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq samedi 6 juin 2026.
Atelier dessin botanique dans les jardins 6 et 7 juin Parc et jardins du château du Troncq Eure
8 pers. max, 40€, prévoir de quoi s’asseoir et matériel de dessin (carnet ou feuilles avec support, crayons, feutres, aquarelle, etc.)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Si la météo le permet, Amélie Ledoux, artiste graphiste au Troncq, animera un atelier de dessin botanique.
Voir détails sur l’affiche de l’artiste.
Réservation obligatoire : jardin@abyweb.com ou 06 20 34 94 80
Parc et jardins du château du Troncq 476 Rue Nicolas le Cordier, 27110 Le Troncq, France Le Troncq 27110 Eure Normandie http://www.chateaudutroncq.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 34 94 80 »}, {« type »: « email », « value »: « jardin@abyweb.com »}] [{« link »: « mailto:jardin@abyweb.com »}]
Si la météo le permet, Amélie Ledoux, artiste graphiste au Troncq, animera un atelier de dessin botanique.
© Amélie Ledoux
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