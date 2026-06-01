Accueil pédagogique en miellerie collective avec l’abeille noire du pays, Maison de l’abeille du pays, Pontaumur
Accueil pédagogique en miellerie collective avec l’abeille noire du pays, Maison de l’abeille du pays, Pontaumur vendredi 5 juin 2026.
Accueil pédagogique en miellerie collective avec l’abeille noire du pays 5 – 7 juin Maison de l’abeille du pays Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Au sein de la maison de l’abeille du pays, les visiteurs seront répartis en 3 ateliers tournants, animés par 3 apiculteurs: extraction de miel et dégustation, travail de la cire, autres produits de la ruche.
1) objectifs:
– connaître la technologie du miel et les conditions de sa bonne conservation
– savoir raisonner son investissement en fonction de l’importance de la production
– mettre en évidence la relation fleur-abeille à travers les caractéristiques physiques, gustatives, organoleptiques de plusieurs types de miel
– connaître les règles d’hygiène en atelier alimentaire
– apprendre à travailler la cire d’abeille et découvrir ses différentes utilisations
– découvrir la récolte de pollen, sa technologie, sa conservation et ses qualités thérapeutiques
– découvrir la récolte de propolis et ses débouchés
2) atelier extraction de miel.
+ De la récolte à la mise en pots: stockage des hausses, désoperculation, mesure de son taux d’humidité, extraction, filtration, maturation, mise en pot, conditions de conservation.
Les différentes manipulations seront réalisées par les visiteurs sur une chaine d’extraction à petite production. Comparaison avec chaine d’extraction professionnelle
Dégustation de différents types de miel: analyse sensorielle, recherche de l’origine botanique, comparaison miels monofloraux et polyfloraux, miels de plaine et de montagne, de culture et sauvage, liquide et cristallisé…
+ Outils utilisés:
– hausses de miel préalablement stockées
– Chambre chaude de stockage
– machine à désoperculer
– réfractomètre
– extracteur centrifuge
– maturateur avec filtre
– machine de conditionnement et de mise en pot
– échantillons de plusieurs miels de la région: pissenlit, toutes fleurs de montagne, châtaignier, miellat de chêne. Gamme de miels autres
+ Travail réalisé par les visiteurs:
– déplacement des hausses et désoperculation
– chargement d’une centrifugeuse et extraction
– filtration et mise en maturateur
– mise en pot, étiquetage et stockage
– observation du produit et dégustation. Caractériser le produit et comparer avec des références
– Les différentes manipulations seront réalisées sur une chaine d’extraction à petite production. Comparaison avec chaine d’extraction professionnelle
3) atelier cire.
+ Connaissance de la cire , de sa récupération à son utilisation: désoperculation, égouttage des opercules, fonte
– utilisation par l’apiculteur: création de feuilles de cire, gauffrage, montage de cadres
– utilisation autre: bougie, savon
+ outils utilisés
couteaux et bacs à désoperculer
– centifugeuse à cire
– fondoir à cire avec petit matériel de manipulation
– gaufrier
– cadres de ruches, transformateur
– moules en silicone et mèches à cire
+ Travail réalisé par les visiteurs– désoperculation et fonte de la cire
– gaufrage et montage de cadres
– production de bougies dans des moules
4) autres produits de la ruche.
+ connaissance du pollen et de la propolis, de la récolte au conditionnement:
récolte, tri, séchage, conditionnement, dégustation, principales caractéristiques
+ outils utilisés:
– trappe à pollen trieuse étuve, pots de conditionnement
– grille à propolis et racleur, cadre de ruche
+ travail réalisés par les visiteurs:
– trier le pollen et le mettre à sécher
– racler des cadres et trier la propolis
Maison de l’abeille du pays 14 rue du Gôt 63380 Pontaumur Pontaumur 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « noel.mallet@wanadoo.fr »}]
Accueil et animation autour de 3 ateliers apicoles: extraction de miel et dégustation, travail de la cire et utilisation, les autres produits de la ruche abeille miellerie miel pollen cire propolis récolte technologies conditionnement dégustation
DR
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