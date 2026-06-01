Accueil pédagogique en miellerie collective avec l’abeille noire du pays, Maison de l’abeille du pays, Pontaumur

Accueil pédagogique en miellerie collective avec l’abeille noire du pays 5 – 7 juin Maison de l’abeille du pays Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Au sein de la maison de l’abeille du pays, les visiteurs seront répartis en 3 ateliers tournants, animés par 3 apiculteurs: extraction de miel et dégustation, travail de la cire, autres produits de la ruche.

1) objectifs:

– connaître la technologie du miel et les conditions de sa bonne conservation

– savoir raisonner son investissement en fonction de l’importance de la production

– mettre en évidence la relation fleur-abeille à travers les caractéristiques physiques, gustatives, organoleptiques de plusieurs types de miel

– connaître les règles d’hygiène en atelier alimentaire

– apprendre à travailler la cire d’abeille et découvrir ses différentes utilisations

– découvrir la récolte de pollen, sa technologie, sa conservation et ses qualités thérapeutiques

– découvrir la récolte de propolis et ses débouchés

2) atelier extraction de miel.

+ De la récolte à la mise en pots: stockage des hausses, désoperculation, mesure de son taux d’humidité, extraction, filtration, maturation, mise en pot, conditions de conservation.

Les différentes manipulations seront réalisées par les visiteurs sur une chaine d’extraction à petite production. Comparaison avec chaine d’extraction professionnelle

Dégustation de différents types de miel: analyse sensorielle, recherche de l’origine botanique, comparaison miels monofloraux et polyfloraux, miels de plaine et de montagne, de culture et sauvage, liquide et cristallisé…

+ Outils utilisés:

– hausses de miel préalablement stockées

– Chambre chaude de stockage

– machine à désoperculer

– réfractomètre

– extracteur centrifuge

– maturateur avec filtre

– machine de conditionnement et de mise en pot

– échantillons de plusieurs miels de la région: pissenlit, toutes fleurs de montagne, châtaignier, miellat de chêne. Gamme de miels autres

+ Travail réalisé par les visiteurs:

– déplacement des hausses et désoperculation

– chargement d’une centrifugeuse et extraction

– filtration et mise en maturateur

– mise en pot, étiquetage et stockage

– observation du produit et dégustation. Caractériser le produit et comparer avec des références

– Les différentes manipulations seront réalisées sur une chaine d’extraction à petite production. Comparaison avec chaine d’extraction professionnelle

3) atelier cire.

+ Connaissance de la cire , de sa récupération à son utilisation: désoperculation, égouttage des opercules, fonte

– utilisation par l’apiculteur: création de feuilles de cire, gauffrage, montage de cadres

– utilisation autre: bougie, savon

+ outils utilisés

couteaux et bacs à désoperculer

– centifugeuse à cire

– fondoir à cire avec petit matériel de manipulation

– gaufrier

– cadres de ruches, transformateur

– moules en silicone et mèches à cire

+ Travail réalisé par les visiteurs– désoperculation et fonte de la cire

– gaufrage et montage de cadres

– production de bougies dans des moules

4) autres produits de la ruche.

+ connaissance du pollen et de la propolis, de la récolte au conditionnement:

récolte, tri, séchage, conditionnement, dégustation, principales caractéristiques

+ outils utilisés:

– trappe à pollen trieuse étuve, pots de conditionnement

– grille à propolis et racleur, cadre de ruche

+ travail réalisés par les visiteurs:

– trier le pollen et le mettre à sécher

– racler des cadres et trier la propolis

Maison de l’abeille du pays 14 rue du Gôt 63380 Pontaumur Pontaumur 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « noel.mallet@wanadoo.fr »}]

Accueil et animation autour de 3 ateliers apicoles: extraction de miel et dégustation, travail de la cire et utilisation, les autres produits de la ruche abeille miellerie miel pollen cire propolis récolte technologies conditionnement dégustation

DR