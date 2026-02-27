Festival Bach en Combrailles Pontaumur
Festival Bach en Combrailles Pontaumur lundi 3 août 2026.
Festival Bach en Combrailles
Différents lieux dans les Combrailles Pontaumur
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-09
2026-08-03
Le festival de référence pour la musique de Bach en France.
63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 16 contact@bachencombrailles.com
The benchmark festival for Bach music in France.
