Festival Bach en Combrailles Pontaumur

Différents lieux dans les Combrailles Pontaumur Puy-de-Dôme

Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-09

2026-08-03

Le festival de référence pour la musique de Bach en France.
Différents lieux dans les Combrailles Pontaumur 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10  contact@bachencombrailles.com

English :

The benchmark festival for Bach music in France.

