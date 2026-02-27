Festival Bach en Combrailles Pontaumur

Festival Bach en Combrailles

Différents lieux dans les Combrailles Pontaumur Puy-de-Dôme

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-09

Le festival de référence pour la musique de Bach en France.

Différents lieux dans les Combrailles Pontaumur 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10 contact@bachencombrailles.com

English :

The benchmark festival for Bach music in France.

