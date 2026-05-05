Festival Bach en Combrailles Café Bach Salle des fêtes Pontaumur

Pontaumur

Festival Bach en Combrailles Café Bach

Salle des fêtes Le Bourg Pontaumur Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-04

Chaque matin, les Cafés-Bach offrent des rencontres conviviales avec les artistes du festival, dans l’esprit des cafés que Bach fréquentait à Leipzig, comme le célèbre Café Zimmerman. Gratuit et sans réservation.

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Salle des fêtes Le Bourg Pontaumur 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10 reservation@bachencombrailles.com

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English :

Every morning, the Cafés-Bach offer convivial encounters with the festival’s artists, in the spirit of the cafés Bach frequented in Leipzig, such as the famous Café Zimmerman. Free of charge and without reservation.

L’événement Festival Bach en Combrailles Café Bach Pontaumur a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Combrailles