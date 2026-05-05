Festival Bach en Combrailles Motets Bach-Escaich | Choeur Dulci Jubilo T. Escaich J. Depardieu Pontaumur
Festival Bach en Combrailles Motets Bach-Escaich | Choeur Dulci Jubilo T. Escaich J. Depardieu Pontaumur mardi 4 août 2026.
Pontaumur
Festival Bach en Combrailles Motets Bach-Escaich | Choeur Dulci Jubilo T. Escaich J. Depardieu
Église Pontaumur Puy-de-Dôme
Tarif : 15 – 15 – 10 EUR
Tarif réduit
En fonction de l’emplacement, et le nombre de concerts réservés.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Une soirée exceptionnelle qui mêlera poésie et musique et marquera la première venue au festival du compositeur et organiste Thierry Escaich.
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Église Pontaumur 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10 reservations@bachencombrailles.com
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English :
This exceptional evening of poetry and music marks the first appearance at the festival of composer and organist Thierry Escaich.
L’événement Festival Bach en Combrailles Motets Bach-Escaich | Choeur Dulci Jubilo T. Escaich J. Depardieu Pontaumur a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Combrailles