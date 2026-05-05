Pontaumur

Festival Bach en Combrailles Motets Bach-Escaich | Choeur Dulci Jubilo T. Escaich J. Depardieu

Église Pontaumur Puy-de-Dôme

Tarif : 15 – 15 – 10 EUR

Tarif réduit

En fonction de l’emplacement, et le nombre de concerts réservés.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Une soirée exceptionnelle qui mêlera poésie et musique et marquera la première venue au festival du compositeur et organiste Thierry Escaich.

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Église Pontaumur 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10 reservations@bachencombrailles.com

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English :

This exceptional evening of poetry and music marks the first appearance at the festival of composer and organist Thierry Escaich.

L’événement Festival Bach en Combrailles Motets Bach-Escaich | Choeur Dulci Jubilo T. Escaich J. Depardieu Pontaumur a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Combrailles