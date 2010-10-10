Festival Bach en Combrailles Soirée du Festival Pontaumur
Festival Bach en Combrailles Soirée du Festival Pontaumur vendredi 7 août 2026.
Pontaumur
Festival Bach en Combrailles Soirée du Festival
Parc Nature Pontaumur Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Un pas de côté pour une soirée en plein air, l’occasion de se retrouver tous ensemble public, bénévoles et musiciens autour d’un verre et de la musique !
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Parc Nature Pontaumur 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10 reservations@bachencombrailles.com
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English :
A step aside for an open-air evening, a chance for the public, volunteers and musicians to get together for a drink and some music!
L’événement Festival Bach en Combrailles Soirée du Festival Pontaumur a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Combrailles
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