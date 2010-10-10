Pontaumur

Festival Bach en Combrailles Soirée du Festival

Parc Nature Pontaumur Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Un pas de côté pour une soirée en plein air, l’occasion de se retrouver tous ensemble public, bénévoles et musiciens autour d’un verre et de la musique !

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Parc Nature Pontaumur 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10 reservations@bachencombrailles.com

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English :

A step aside for an open-air evening, a chance for the public, volunteers and musicians to get together for a drink and some music!

L’événement Festival Bach en Combrailles Soirée du Festival Pontaumur a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Combrailles