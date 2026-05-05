Pontaumur

Festival Bach en Combrailles Benjamin Alard (II/III) | Grand-orgue

Eglise Pontaumur Puy-de-Dôme

Tarif : 12.5 – 12.5 – 7.5 EUR

Tarif réduit

En fonction de l’emplacement, et le nombre de concerts réservés.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Deuxième volet de cette journée avec Benjamin Alard, qui depuis 2018 enregistre l’intégrale de l’œuvre pour clavier de Bach chez Harmonia Mundi. Ce récital met en valeur le grand orgue, notamment avec la Passacaille en ut mineur, pièce phare du concert.

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Eglise Pontaumur 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10 reservations@bachencombrailles.com

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English :

Second part of this day with Benjamin Alard, who since 2018 has been recording Bach’s complete keyboard works for Harmonia Mundi. This recital showcases the great organ, notably with the Passacaglia in C minor, the highlight of the concert.

L’événement Festival Bach en Combrailles Benjamin Alard (II/III) | Grand-orgue Pontaumur a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Combrailles