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Festival Bach en Combrailles Benjamin Alard (II/III) | Grand-orgue Pontaumur

Festival Bach en Combrailles Benjamin Alard (II/III) | Grand-orgue Pontaumur jeudi 6 août 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 63380 Pontaumur

Département : Puy-de-Dôme

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 12.5 12.5 7.5 Tarif réduit En fonction de l'emplacement, et le nombre de concerts réservés.

Pontaumur

Festival Bach en Combrailles Benjamin Alard (II/III) | Grand-orgue

Eglise Pontaumur Puy-de-Dôme

Tarif : 12.5 – 12.5 – 7.5 EUR

Tarif réduit
En fonction de l’emplacement, et le nombre de concerts réservés.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Deuxième volet de cette journée avec Benjamin Alard, qui depuis 2018 enregistre l’intégrale de l’œuvre pour clavier de Bach chez Harmonia Mundi. Ce récital met en valeur le grand orgue, notamment avec la Passacaille en ut mineur, pièce phare du concert.
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Eglise Pontaumur 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10  reservations@bachencombrailles.com

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English :

Second part of this day with Benjamin Alard, who since 2018 has been recording Bach’s complete keyboard works for Harmonia Mundi. This recital showcases the great organ, notably with the Passacaglia in C minor, the highlight of the concert.

L’événement Festival Bach en Combrailles Benjamin Alard (II/III) | Grand-orgue Pontaumur a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Combrailles

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